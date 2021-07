Natalia onthult geslacht van tweede kindje: “Soms komen dromen uit”

Natalia Druyts (40) onthulde begin juni dat dochtertje Bobbi-Loua er een broertje of zusje bijkrijgt. Nu verklapt de zangeres op Instagram ook het geslacht van de baby met een heuse gender reveal-video.

“Ja, het is een jongen!!!”, schrijft Natalia bij de video waarin blauwe confetti uit een parasol dwarrelt. En dat is naar eigen zeggen en droom die uitkomt voor de zangeres. “Vanaf het begin van mijn zwangerschap wenste ik dat het een jongetje was.”

Het is het tweede kindje voor Natalia en haar partner Frederik Binst. Dochtertje Bobbi-Loua is intussen al een jaar oud en krijgt er in december dus een broertje bij.

