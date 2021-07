Luck Walschot uit Zichen heeft ‘Mergelbijbel Nederland’ klaar en legt laatste hand aan ‘Mergelbijbel België’

Met een jaar vertraging - door de coronacrisis - is het nieuwste boek van Zichenaar Luck Walschot (66) ‘Mergel Gebroken 2021’ zopas van de drukpersen gerold. Het is een uniek naslagwerk waarin al de mergelgroeven van Nederlands Limburg worden beschreven. Momenteel werkt de auteur aan een gelijkaardig werk over alle mergelgroeven in België. Dat moet over een jaar in de rekken liggen.

Een eerste editie van ‘Mergel Gebroken, een inventarisatie van ondergrondse kalksteengroeven in Nederland’ van de hand van Walschot verscheen reeds in 2002. De ‘Limburgse Grottenbijbel’ zoals het boek vaak genoemd werd, was al jaren uitverkocht en omdat er in beide Limburgen nog steeds veel vraag naar was, besloot Walschot om het boek te actualiseren en aan te vullen met nieuwe informatie, recente kaarten en kleurenfoto’s.

‘Mergel Gebroken 2021’ is het resultaat van 35 jaar research van de Riemstenaar, die medeoprichter en voorzitter is van de Stichting Ondergrondse Werken. In dit standaardwerk, waarin de gegevens van alle bij de SOW bekende ondergrondse werken toegankelijk zijn gemaakt, worden de geheimen van de Nederlands-Limburgse groeven één voor één onthuld.

“Ik hoop dat dit boek over ons regionale cultuurhistorische landschap een inspiratiebron wordt voor het ontwikkelen van publieksactiviteiten en educatieve projecten, maar ook voor inspanningen om deze ondergrondse werken voor de generaties na ons (be)leefbaar te houden” aldus Walschot, die momenteel druk bezig is aan een gelijkaardige ‘mergelbijbel’ van de Belgische mergelgroeven.

“In dat nieuwe boek komt onder meer de gigantische, vier verdiepingen tellende groeve ‘De Keel’ tussen Vroenhoven en Kanne aan bod, ook de groeve met grafkelders op het plateau van Caestert, de groeve Avergat met ceremonieruimte diep in de Tiendeberg in Kanne en de grotten waarin de Duitse Luftwaffe in WO II een ondergrondse fabriek voor militaire onderdelen inrichtte. Verder ook het gangenstelsel in Zichen waarin ‘grottenkaas’ rijpt en waar de bezoeker kan proeven van ‘grottenbier’ en de grot ‘Baite’ in Eben-Emael waarin duivels en heksen gekrast werden begin 1500. Zelfs de kleine ‘Waterkuil’ in Vechmaal - vandaag een paradijs voor vleermuizen - wordt niet vergeten” verklapt Walschot.

Het boek ‘Mergel Gebroken 2021’ is te koop bij de auteur via e-mail naar walschot.luck@telenet.be. De prijs bedraagt € 52,50 (of € 57,50 inclusief verzend- en verpakkingskosten). Ook bij Café De Sjötter in Kanne is het verkrijgbaar.