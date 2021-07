Ondanks beschuldigingen van valsheid in geschrifte mag Tunesische zwemmer Mellouli dan toch naar Tokio

De Tunesische zwemmer Oussama Mellouli, tweevoudig olympisch kampioen, heeft zijn geschil met de Tunesische federatie bijgelegd en gaat alsnog naar de Olympische Spelen in Tokio, zo maakte hij donderdag bekend op Instagram.

De Tunesische federatie beschuldigde Mellouli en zijn moeder van valsheid in geschrifte, met betrekking tot zijn financiering van zijn trainingen. De 37-jarige zwemmer besloot daarom eerder deze week per direct te stoppen. Mehrez Boussayene, de voorzitter van het Tunesische Olympisch Comité, kwam echter tussenbeide en beloofde het geschil na de Spelen op te lossen.

Mellouli duikt zo op 5 augustus in het Japanse water voor de 10km openwaterzwemmen. Op zijn palmares staan drie olympische medailles: goud op de 1.500m vrije slag in 2008, vier jaar later in Londen kwamen daar nog goud op de 10km openwaterzwemmen en brons op de 1.500m vrij bij.