Directeur olympische openingsceremonie dag voor groot spektakel ontslagen wegens antisemitische grappen

Kentaro Kobayashi was er destijds bij de presentatie ook al niet lijfelijk bij en werd toen voorgesteld via een foto, daags voor ’zijn’ openingsceremonie moet hij opkrassen... — © via REUTERS

Een dag voor de Olympische Spelen in de Japanse hoofdstad Tokio officieel van start gaan, heeft het organisatiecomité Kentaro Kobayashi, de chef van de openingsceremonie, ontslagen. De man zou misplaatste grappen over de Holocaust gemaakt hebben.

Kobayashi is een Japanse komiek en zijn antisemitische grappen dateren al van 1988. Toch ging het organisatiecomité donderdag over tot het ontslag van de man. “We hebben vernomen dat hij spottende taal heeft gebruikt over een tragische historisch gebeuren. Daarom hebben we besloten hem te ontslaan”, aldus Seiko Hashimoto, de voorzitster van het Japanse organisatiecomité voor de Spelen.

Kobayashi excuseerde zich inmiddels. “Entertainment zou mensen niet oncomfortabel moeten doen voelen. Ik begrijp dat mijn domme woordenkeuze uit die tijd fout was, en betreur die.”

Zoveelste tegenslag

De openingsceremonie is traditioneel een grootse en spectaculaire aangelegenheid, met als hoogtepunt de parade van de deelnemende landen, aangevoerd door de vlaggendragers. Bij de vorige Spelen in 2016 in Rio marcheerden 12.600 sporters en officials het Olympisch Stadion in; in Tokio zal dat aantal flink lager liggen. Niet alleen arriveren vanwege corona veel sporters pas na de opening in Tokio, maar ook de uitdrukkelijke regel om zoveel als mogelijk afstand van elkaar te bewaren, zal ertoe leiden dat veel minder sporters in de vlaggenparade meelopen.

Het is de zoveelste tegenslag die de organisatoren van de Spelen te verduren krijgen. Woensdag werd ook duidelijk dat de voormalige Japanse premier Shinzo Abe niet aanwezig zal zijn bij de openingsceremonie vanwege de verspreiding van het coronavirus in het land. Vanwege de coronapandemie zijn er geen buitenlandse toeschouwers welkom bij de Olympische Spelen.

(jft)