Emma Plasschaert hunkert naar begin: “Maar ben geen medaillefavoriete”

Zondag werkt Emma Plasschaert in de baai van Enoshima haar eerste olympische races in de Laser Radiaal-klasse af. De 27-jarige West-Vlaamse kijkt erg uit naar haar debuut op de Spelen.

“Het zijn mijn eerste Olympische Spelen en het laat wel een indruk na. Ik ben zelfs een beetje nerveus”, lacht ze donderdag tijdens een persmoment aan de olympische baai. “De afgelopen dagen begon het allemaal wat lang te duren en dat is een goed teken. Ik heb er echt zin in.”

In 2019 vond op dezelfde locatie in Enoshima, een eilandje zo’n 50 km ten zuiden van Tokio, een olympische testrace plaats, die Plasschaert won. “Dat geeft wel vertrouwen omdat je weet hoe het er in de baai aan toegaat. Maar het blijft een momentopname. Sommigen waren toen niet op hun top en zullen dat hier zeker wel zijn. Het is ook al twee jaar geleden. Het is niet erg representatief voor wat hier op de Spelen zal gebeuren.”

Plasschaert is het nummer 1 in haar klasse en werd in 2018 in het Deense Aarhus wereldkampioene. Ze begrijpt dat haar daarom een favorietenrol wordt toegeschoven, maar zelf ziet ze het niet zo. Ze verwijst naar haar uitslagen op het WK en EK van vorig jaar, toen ze respectievelijk negende en tiende werd. “Ik denk oprecht niet dat ik een van de favorietes ben. Mocht ik op het afgelopen EK of WK ook op het podium hebben gestaan, kan je dat wel zeggen, maar het is niet zo. Na de testrace zou ik dat begrepen hebben, maar nu niet meer op basis van de resultaten van de laatste twee jaar.”

Droomscenario

Plasschaert is in Enoshima het gezicht van de Belgische zeilploeg, die verder bestaat uit Wannes Van Laer (Standard) en het duo Isaura Maenhaut/Anouk Geurts (49er FX). “Ik vind het heel leuk dat we hier met vier zijn. Een jaar geleden leek het nog alsof ik alleen zou zijn. Wannes heeft al twee Spelen meegemaakt en het is super zo iemand erbij te hebben.”

Plasschaert kan bovendien terugvallen op haar vriend, de Australiër Matt Wearn die ook deelneemt aan de zeilcompetitie in de Laserklasse. Heeft ze een droomscenario voor ogen? “Ons competitieschema loopt gelijk en stel je voor dat we na de medalrace allebei op het podium staan, op het hoogste schavotje, dat zou echt waanzin zijn. Maar eerlijk gezegd denk ik dat die kans heel klein is”, lacht ze. “Dan moeten we allebei winnen. Het is weinig realistisch, een echt droomscenario.”