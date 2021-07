Simone Biles “the goat” krijgt eigen Twitter-emoji en verblijft uit voorzorg niet in olympisch dorp

De Amerikaanse topgymnaste Simone Biles zal tijdens de Olympische Spelen niet in het olympisch dorp verblijven. Biles vertoeft samen met de rest van de Amerikaanse turnploeg in een nabijgelegen hotel.

Cecile Landi, de coach van Biles, gaf op Twitter meer duiding bij deze beslissing. “Het was een beslissing die we samen gemaakt hebben. We weten dat het niet ideaal is voor de olympische ervaring, maar dat is niets tijdens een pandemie. We hebben het gevoel dat we de atleten en onze veiligheid beter kunnen controleren in een hotel.”

Wat ongetwijfeld ook meespeelde, is de coronabesmetting van Kara Eaker, een teamgenote van Biles. Maandag raakte deze besmetting met COVID-19 bekend. Biles testte wel negatief.

Niet al het nieuws uit Team USA is echter negatief. Zo kreeg Biles als eerste vrouwelijke atlete een eigen emoji op Twitter. De viervoudige olympische kampioen wordt er geportretteerd in haar typisch rode turnpakje en met een gouden medaille om de nek.

Simone Biles is een van de concurrentes van Nina Derwael op de brug met ongelijke leggers. Op de Olympische Spelen in Rio van vijf jaar geleden was de Amerikaanse goed voor vijf medailles: vier keer goud en een keer brons.