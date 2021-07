Afghaanse vluchteling klaagt Australische overheid aan: “Taliban gaat mijn familie doden doordat jullie me vasthouden”

Een Afghaanse vluchteling heeft de Australische overheid aangeklaagd, zo bericht The Guardian. De man, die voor Amerikaanse troepen in Afghanistan werkte maar intussen al acht jaar in detentie wordt gehouden door Australië, eist vrijgelaten te worden zodat hij zijn familie kan helpen. Hij vreest dat zijn vrouw en kinderen gedood zullen worden door de oprukkende taliban. “Vijftien van mijn familieleden zijn al vermoord.”