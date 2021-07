Bijna half miljoen Vlamingen lopen overstromingsgevaar, tegen 2100 nog veel meer

In het Limburgse Neerharen moesten gezinnen met een bootje uit hun huis gered worden. — © Tom Palmaers

Het slechte nieuws: zo’n half miljoen Vlamingen wonen vandaag in gebied met overstromingsgevaar, en tegen 2100 zullen dat er zeker twee miljoen zijn. Het iets betere nieuws: met nieuwe risicokaarten zou elke Vlaming nog dit jaar duidelijkheid moeten krijgen over zijn woonplaats, en de mogelijke herkomst van waterellende. Professor hydrologie Patrick Willems ziet in het initiatief van minister Zuhal Demir winst, al waarschuwt hij er wel voor dat de nieuwe kaarten niet helemaal waterdicht zijn.