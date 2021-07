Wie de topfavoriet bij België is? “Wout dan toch meer dan ik”, luidt het antwoord van Remco Evenepoel. Hoewel hij van alle getipte namen al het langst in Tokio zit, blijft hij opvallend voorzichtig wanneer het over zijn eigen ambities gaat. “Omdat het op dit parcours alle kanten uit kan. Maar dat het een spectaculaire koers wordt, staat vast.”