Lummen/Verviers

Samen met de hulpverleners duiken er in de gebieden die getroffen zijn door waterellende helaas ook veel plunderaars op. Politieagent Steven Meert (45) van de Directie hondensteun is in Verviers om hulp te bieden met patrouille- en lijkhonden. “Zaterdag betrapten we nog een bende met een bootje”, vertelt de Lummenaar.