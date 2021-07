Vijfde dag World Matchplay begint met spektakelstuk: Portugees José De Sousa uitgeschakeld na tiebreak

De vijfde dag van het World Matchplay is begonnen met een spektakelstuk. Michael Smith (PDC-7) en José De Sousa (PDC-10) hadden een tiebreak nodig om hun wedstrijd te beslissen. Uiteindelijk trok Smith aan het langste eind, waardoor de Engelsman doorstoot naar de kwartfinales. Later op de avond komen oud-wereldkampioenen Gary Anderson, Michael van Gerwen en Peter Wright nog in actie.