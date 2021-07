Via een mensenketting werden de hulpgoederen van de Genkse vrijwilligers snel overgebracht naar de sporthal in Pepinster. — © Sven Dillen

PEPINSTER/ESNEUX/ROCHEFORT

Verschillende Limburgers zijn de afgelopen dagen naar het rampgebied in Wallonië getrokken om hulp te bieden. Of het nu een vrachtwagen vol goederen is, een vrijwillige actie om vermiste katten te redden of iemand die een hele dag mee gaat helpen opruimen. Alles wordt door de slachtoffers gewaardeerd. Wij trokken woensdag mee in hun zog.