Onze man in Japan zit intussen een week in het gevangeniskamp dat Olympische Spelen heet. Elke dag gaat hij een beetje meer houden van Japan. Maar waar houden die Japanners zelf van? In elk geval niet van buitenlanders die alle varianten van het virus naar het eiland brengen. Vanaf nu elke dag in uw krant: Onze Man in Japan.