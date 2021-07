Mick Schumacher rijdt in iconische F1-bolide waarmee zijn vader in de Formule 1 debuteerde

Mick Schumacher in de Jordan 191 waarmee zijn vader Michael Schumacher in de Formule 1 debuteerde — © Haas F1 team

Na de Britse GP is Mick Schumacher samen met nog enkele andere collega F1-piloten op het circuit van Silverstone gebleven voor een test met de Pirelli-banden voor het seizoen 2022. De 22-jarige Schumacher beleefde echter ook een bijzonder moment want hij mocht immers in de Jordan 191 F1-bolide rijden waarmee zijn vader zijn F1-debuut maakte.

De Jordan 191 is volgens veel fans één van de mooiste F1-bolides ooit. Wat de wagen echter extra bijzonder maakt is dat zevenvoudig F1-kampioen Michael Schumacher er in 1991 op het circuit van Spa-Francorchamps zijn F1-debuut mee maakte.

Tijdens de lunchpauze van de Pirelli-bandentest kreeg het team van Sky Sports F1 het circuit van Silverstone ter beschikking om een special te filmen over het F1-debuut van Michael Schumacher dertig jaar geleden. Daarbij mocht Mick Schumacher dus plaatsnemen in de Jordan 191 waarmee zijn vader in 1991 geheel onverwacht moest invallen tijdens de Belgische GP en in de Formule 1 zijn debuut maakte

De special zal op 29 augustus tijdens het raceweekend van de GP van België uitgezonden worden.