Ook in het buitenbekken in Schulen zakt het waterpeil langzaam maar zeker. — © Karel Hemerijckx

Herk-de-Stad/Halen

In Herk-de-Stad en Halen is het waterpeil van de waterlopen en wachtbekkens eindelijk tot een veiliger niveau gezakt. Al blijft het in beide gemeenten bang afwachten wat de eventuele regenval komend weekend brengt.