Mujaid Sadick in duel met spurtbom Noa Lang. — © BELGA

Hij loopt amper drie weken rond in Genk. Maar hij mag nu al zijn borst nat maken. Na een voorproefje in Brugge wacht hem vrijdag Luik. Sclessin. “Het maakt me niet nerveus, ik ben rustig”, zegt hij. Maak kennis met Mujaid Sadick. Pas 21, maar een zelfbewuste brok graniet.