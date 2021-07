Waarom Club Brugge een recordbedrag ontvangt voor Odilon Kossounou

Minstens 25 miljoen euro, mogelijk oplopend tot 30 miljoen. Club Brugge vangt de jackpot voor Odilon Kossounou (20), die zich in twee jaar tijd opwerkte van een slungelachtige verdediger uit Ivoorkust tot de op drie na duurste verdediger uit de Bundesliga. Voor Club Brugge is hij de duurste uitgaande transfer uit de clubgeschiedenis. Dat is opmerkelijk voor een verdediger. Deze vijf factoren waren blauw-zwart gunstig gezind.