Fabio Jakobsen wint in Ronde van Wallonië (op circuit van Zolder) voor het eerst sinds zware valpartij

Fabio Jakobsen heeft voor de allereerste keer sinds zijn zware val in de Ronde van Polen vorig jaar een wedstrijd gewonnen. De Nederlander van Deceuninck-Quick Step was tijdens de tweede etappe van de Ronde van Wallonië de beste in een massasprint op Circuit Zolder. Qua symboliek kan het tellen, want een dag eerder won Dylan Groenewegen - de man die in Polen de zware val veroorzaakte - ook voor het eerst sinds die veelbesproken dag.

Door de zware wateroverlast in de provincie Luik werd de tweede etappe van de Ronde van Wallonië volledig hertekend. Meer zelfs: woensdag werd er niet eens in Wallonië gefietst. Het peloton week uit naar Limburg, waar 30 rondes zouden gereden worden op Circuit Zolder - goed voor een afstand van 120 kilometer.

Een zevental, met onder meer Quinten Hermans en Gianni Marchand, kleurde de vlucht van de dag. Voorop blijven zat er niet in, de etappe mondde uit in een logische massasprint. Daarin bleek Fabio Jakobsen de sterkste voor Fernando Gaviria, Amaury Capiot en Piet Allegaert.

Voor Jakobsen is het de eerste zege na zijn zware valpartij in augustus vorig jaar in de Ronde van Polen. Toen werd hij in volle sprint ten val gebracht door zijn landgenoot Dylan Groenewegen (Jumbo-Visma), die nadien voor zijn manoeuvre een schorsing van negen maanden moest uitzitten. Opvallend: het was Groenewegen die dinsdag de eerste etappe in de Ronde van Wallonië op zijn naam schreef. In een sprint in Héron haalde hij het toen van de Fransman Hugo Hofstetter (Israël Start-Up Nation) en Gianni Vermeersch (Alpecin-Fenix).

© Dick Demey

Donderdag wordt de derde etappe in deze Ronde van Wallonië gereden, een rit over 179,9 kilometer tussen Plombières en Erezée. De Ronde van Wallonië is een vijfdaagse rittenkoers. De etappe van woensdag zou normaal gereden worden tussen Verviers en Herve, maar werd omwille van de zware overstromingen van vorige week verplaatst naar het circuit van Zolder, nadat ze zelfs in eerste instantie afgelast werd. Daar werkten de renners dertig ronden van vier kilometer af, goed voor een totaal van 120 kilometer.

Vorig jaar schreef de Fransman Arnaud Démare (Groupama-FDJ) de meerdaagse wielerwedstrijd nog op zijn naam.