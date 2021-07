Alle hens aan dek in de deelnemende Limburgse lokalen om de 54ste Orléans duivenvlucht tijdig ingemand te krijgen. “De dienst Dierenwelzijn heeft opgelegd om de duiven op vrijdag te lossen in plaats van zaterdag”, zo klinkt het in de mededeling van de Limburgse Fondclub. “Hierdoor moeten de lokalen vroeger inmanden, want het eerste lokaal wordt reeds om 15 uur opgehaald.”