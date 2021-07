“Het terras aan de zijkant van de woning is een van onze favoriete plekjes. Ook ’s avonds kunnen we hier nog genieten van de zon.” — © Wouter Rawoens

In een doodlopend straatje in Oostduinkerke biedt een houten villa een fenomenaal uitzicht op een duinenlandschap. Het toevluchtsoord van Sofie Stoop en Wim De Beus uit Gent, die beiden als kind het merendeel van hun vakanties aan zee doorbrachten, is ook het favoriete paradepaardje van architect Wim.