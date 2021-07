Geen ‘Toren van Balen’ meer: bekende snackbar Broodjeshoek sluit definitief de deuren

Balen

De bekende snackbar De Broodjeshoek in Balen sluit op het einde van de maand definitief de deuren. Na negen jaar stoppen uitbaters Annelies Sterckx en Marc Peeters met hun bekende hamburger- en broodjeszaak langs de Olmensebaan. De zaak was dan ook tot ver buiten Balen bekend dankzij de Balense Reus, De Toren van Balen en de vele andere eetuitdagingen. Er kwamen zelfs af en to Amerikanen de grote plas overgestoken om binnen de voorziene tijd een eetuitdaging te volmaken en zo de daaraan verbonden geldpot binnen te rijven.