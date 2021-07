Gemeente laat jongeren gratis testen voor ze op kamp vertrekken

“Wij vonden het als gemeentebestuur belangrijk dat de kinderen en jongeren uit onze gemeente met een gerust hart op kamp kunnen vertrekken”, vertelt burgemeester Kristof Pirard (VLDumont). “We hebben het daarover gehad met enkele medische experts en we zijn overeengekomen dat een covid sneltestronde toch een bepaalde zekerheid en dus een meerwaarde biedt. Daarom hebben we het initiatief genomen om die sneltesten aan te kopen en te laten nemen. We hebben meteen contact opgenomen met de hoofdleiding van Chiro Harlekijn Vechmaal en KSA Habiba Heers en hen gevraagd om zowel de leden als de leiding en volwassen begeleiding te laten testen.”

Gisteren konden de leden en leiding van Chiro Harlekijn zich al laten testen in het buurthuis van Vechmaal. Zij vertrekken vandaag naar hun kampplaats in Lokeren. “In totaal gaan er 93 leden, 12 leiders en 13 freelancers mee”, vertelt Elodie Bosak van de hoofdleiding. “De leden zijn mee in het verhaal, net als de ouders die aangeven dat het voor een gerust gevoel zorgt. Door deze sneltesten hopen we een corona-uitbraak op kamp te voorkomen. Als je eventuele besmettingen op voorhand kan vaststellen, is je kamp gered. Gelukkig testte iedereen negatief.” Volgende week is het de beurt aan KSA Habiba. Zij vertrekken op zaterdag 31 augustus op kamp naar Kapellen.