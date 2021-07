Diest

Dinsdagnamiddag is een 67-jarige man uit Diest zijn rijbewijs kwijtgespeeld na een positieve alcoholtest De man werd in de Halve Maanstraat aan de kant gezet. Na het afleggen van een eerste positieve alcoholtest slaagde de man er niet meer in voldoende te blazen waarna een dokter een bloedproef afnam. mm