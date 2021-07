Remco Evenepoel: “Toen ik in de Giro nipt aan een valpartij ontsnapte, heb ik even geweend”

Ouédraogo pikte Evenepoel samen met zijn ouders op in de Team Belgium Shuttle en sprak met de wonderboy van het Belgische wielrennen over de Olympische Spelen. “Ik overweeg wel om na Tokio olympische ringen te laten tatoeëren”, verklapte Evenepoel. “Die ringen zijn iets uniek. Er zijn niet veel wielrenners die de kans krijgen om aan de Spelen deel te nemen.”

Evenepoel kwam ook nog een keer terug op zijn zware valpartij in de Ronde van Lombardije, ondertussen bijna een jaar geleden. “Sindsdien heb ik altijd twee foto’s in mijn valies: eentje met mijn ouders en eentje met mijn vriendin. Sinds mijn comeback heb ik het één keer mentaal nog eens echt moeilijk gehad met die valpartij. In de Giro was er een super grote valpartij die ik en Iljo Keisse maar net op tijd konden ontwijken. Er kwamen ambulances en werden brancards bijgehaald. Op dat moment ben ik even beginnen wenen. Het was de eerste keer dat ik met zo’n situatie werd geconfronteerd na mijn eigen val.”

Evenepoel vertelde ook dat hij sinds zijn bekkenbreuk een ander zadel heeft. “Ik rijd sindsdien met een vrouwenzadel, want ik heb nood aan een iets zachtere ondersteuning.” De 21-jarige kopman van de Belgische ploeg hield bovendien nog een andere aparte wonde over aan zijn val in Lombardije. “Ik heb nog altijd een litteken op mijn schouder van een akkefietje met een fazant met een scherpe bek in die ravijn.”

U kunt het volledige video-interview hieronder bekijken.