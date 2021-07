En daar is de volgende positieve coronatest: Britse medaillehoop Amber Hill mist Spelen

De 23-jarige Britse Amber Hill, de nummer 1 van de wereld in het skeetschieten, moet na een positieve coronatest een kruis maken over haar deelname aan de Olympische Spelen in Tokio.

Hill was een grote kanshebster voor een olympische medaille. Ze is naar eigen zeggen “helemaal ondersteboven” van de positieve test die ze aflegde in het Verenigd Koninkrijk, waar ze in isolatie moet gaan. De Britse vertoont geen symptomen. “Er zijn geen woorden om te beschrijven hoe ik me voel. Na vijf jaar van trainingen en voorbereiding ben ik er kapot van dat ik afgelopen nacht positief testte op het coronavirus.” Op de Spelen van 2016 in Rio de Janeiro eindigde Hill op de zesde plaats.

Verder kwam met de tafeltennisser Pavel Sirucek een derde coronageval binnen de Tsjechische delegatie aan het licht. Hij testte positief in het olympisch dorp en zal niet in actie komen op de Spelen. Eerder leverden de Tsjechische beacholleybalspeler Ondrej Perusic en een beachvolleybalcoach, Simon Nausch, een positieve coronatest af.

Eerder op de dag raakten ook de positieve coronatests van de Chileense taekwondoka Fernanda Aguirre en de Nederlandse skateboardster Candy Jacobs bekend. Verder blijkt ook een Amerikaanse beachvolleybalspeler besmet.