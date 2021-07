Prinses Elisabeth marcheert in het militair defilé

Het was een bijzonder moment. Kroonprinses Elisabeth liep mee in het militair defilé op de Nationale Feestdag en marcheert zo voor de ogen van haar papa en mama.

Koningin Mathilde was duidelijk geëmotioneerd. Haar dochter en kroonprinses Elisabeth marcheerde met haar eenheid in het militair defilé op het Paleizenplein. Ze doet dat als cadet van de Koninklijke Militaire School. Het zal voor haar misschien de enige keer zijn.

Prinses Elisabeth trok onlangs nog naar het militaire kamp Lagland in Aarlen voor een tactische opleiding. Die duurt 24 dagen en werd voor de Nationale Feestdag even onderbroken. Voor de kroonprinses is het de laatste fase van haar eenjarige opleiding. Wat ze hierna gaat doen is nog niet duidelijk.

© EPA-EFE

© BELGA

© BELGA

© BELGA

