Nu Maas verder zakt, blijkt schade aan wegen naar veerpont nog veel groter

De toegangsweg naar het autoveerpont in Meeswijk (Maasmechelen) is door een krachtige Maas totaal verwoest. De ravage is pas dinsdag zichtbaar geworden nu de Maas verder daalde. — © Mark DREESEN

MAASMECHELEN/DILSEN-STOKKEM

Nu de Maas verder zakt blijkt de kracht van het water meer schade veroorzaakt te hebben rond het veerpont in Meeswijk dan de eerste visuele vaststellingen vorige week. De straat Molenveld naar de pont is volledig stuk en dit over de volledige breedte en een behoorlijke lengte. Grote betondelen liggen in het water en zijn gebroken. De straat is volledig in de Maas geschoven. De Maas is er plaatselijk zelfs tot 11 meter diep uitgespoeld.