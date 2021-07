Zizou Bergs (ATP 212) is woensdag uitgeschakeld in de tweede ronde van het ATP-toernooi van het Zwitserse Gstaad (gravel/419.470 euro). De Peltenaar verloor in drie sets - 6-2, 4-6, 6-2 - van de Serviër Laslo Djere (ATP 52), het zevende reekshoofd.