Britney Spears waarschuwt haar familie: “Ik ben stilaan zover, nog lang niet alles gezegd”

Na jarenlang (verplicht?) stilzwijgen is de dam gebroken: nu Britney Spears weer controle lijkt te hebben over haar eigen sociale media, zwijgt de zangeres niet meer over hoe ze behandeld wordt door haar familie. Ditmaal klinkt het dat ze “verre van alles gezegd heeft dat gezegd moet worden”.

Spears leeft al 13 jaar onder een zogeheten ‘conservatorship’, waarbij haar vader alle beslissingen over haar leven mag nemen. Maar het afgelopen jaar – onder impuls van de #FreeBritney-beweging – ligt dat statuut zwaar onder vuur. Spears kreeg vorige week al goed nieuws van de rechter, die haar nieuwe advocaat goedkeurde.

Voor het eerst in lange tijd spreekt Spears zich nu ook uit op sociale media. Nadat ze de afgelopen dagen al meermaals uithaalde naar haar zus Jamie, klinkt het nu ietwat dreigend dat ze “nog lang niet alles gezegd heeft dat gezegd moet worden”. Bij een foto van de boodschap “Dag per dag” schrijft Spears dat ze “stilaan zover is om zich uit te spreken, na jaren waarin me gezegd werd dat ik mijn mond moest houden.”

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen