Pieter Devos vervangt Yves Vanderhasselt in Belgische olympische jumpingploeg na infectie bij paard

Slecht nieuws voor Yves Vanderhasselt, die als reserveruiter geselecteerd was voor de olympische jumpingploeg. . Na de verplichte quarantaine in Aken bleek dat zijn paard Jeunesse niet kan afreizen naar Tokio.

Diebrecht De Smet in Tokio

“Het was niet geschikt om op het vliegtuig te stappen’, zegt Wendy Laeremans, delegatieleider van de Belgische ruiters. “Het kampt met een veterinaire infectie, waardoor het niet fit en gezond genoeg is om te reizen.”

Vanderhasselt moet zich dus noodgedwongen terugtrekken, met de paarden van Jérôme Guéry (Quel Homme de Hus), Niels Bruynseels (Delux van T&L) en Gregory Wathelet (Nevados S) zijn er geen problemen. In de selectie wordt Vanderhasselt vervangen door Pieter Devos en zijn merrie Claire Z. “Het is een administratief monsterwerk om alles document in orde te krijgen,’ weet Laeremans, ’maar het BOIC heeft verzekerd dat het binnen de deadline mogelijk is.”

De individuele jumpingcompetitie gaat op 3 augustus van start, de teamcompetitie op 6 augustus.