Delphine en een marcherende Elisabeth: zo verloopt de nationale feestdag

“Soberheid als sleutelwoord”, staat te lezen in een mededeling van de FOD Binnenlandse Zaken over de festiviteiten voor de nationale feestdag. Dat betekent onder andere: geen helikopters en een ingekort defilé. Ook prinses Claire zal niet te zien zijn, en ook het traditionele vuurwerk werd geannuleerd. Wat we wel te zien zullen krijgen: kroonprinses Elisabeth, die voor het eerst mee zal marcheren in het nationale defilé op het Paleizenplein, voor papa Filip en mama Mathilde.