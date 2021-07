De kop is eraf: Japanse softbalsters winnen openingswedstrijd van Olympische Spelen

De Spelen van Tokio beginnen officieel vrijdag, maar twee dagen eerder werd al voor het eerst gesport. De softbalsters van Japan bezorgden het gastland een geslaagde start. Ze namen in de derde inning dankzij een homerun een voorsprong van 3-1 en liepen daarna weg bij Australië.

Ook in de vierde en vijfde inning sloeg een Japanse de bal over de hekken van het vrijwel verlaten Azuma-stadion in Fukushima, waar alleen medewerkers van de organisatie aanwezig waren. Publiek is op de meeste sportlocaties in Japan niet welkom vanwege de strenge coronamaatregelen.