Australische springruiter mist Spelen door positieve dopingtest

De Australische springruiter Jamie Kermond mist de Olympische Spelen in Tokio nadat hij positief heeft getest op cocaïne. De 36-jarige Kermond zou in Japan zijn olympisch debuut maken.

“Cocaïne is verboden in een wedstrijdperiode volgens de regels van het wereldantidopingbureau WADA en het Australische antidopingbureau”, aldus een verklaring van de Australische paardensportfederatie. “Kermond is voorlopig geschorst.”

De springruiter werd eind juni positief getest. Hij kan nog wel een contra-expertise aanvragen.