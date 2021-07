Geen drinkbaar water, gas en elektriciteit: “9.000 mensen moeten op zoek naar ander onderkomen”

De watersnood in ons land stelt zorgt ook voor infrastructurele problemen in de getroffen zone: met waterleidingen en gas- en elektriciteitsdistributienetwerken die weggevaagd zijn, moeten inwoners het mogelijk maanden stellen zonder drinkbaar water uit de kraan, en zonder verwarming of elektriciteit. Volgens politiechef Alain Barbier uit Pepinster zijn de uitdagingen voor zo’n 9.000 gezinnen zo groot dat ze niet anders zullen kunnen dan op zoek gaan naar een ander – tijdelijk? – onderkomen.