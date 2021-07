Wout van Aert (op tijdritfiets) verkent olympisch parcours met bondscoach en Greg Van Avermaet

Wout van Aert heeft woensdag samen met bondscoach Sven Vanthourenhout en titelverdediger Greg Van Avermaet een deel van het olympisch parcours verkend. Van Aert bolde met zijn tijdritfiets over de Fuji speedway in Gotenba, Van Avermaet en Vanthourenhout op hun gewone wegfiets. De wegrit staat zaterdag op het programma, de tijdrit volgende week woensdag. Later op de dag geven de Belgische wielrenners een persconferentie.