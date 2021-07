Dancing Dimi imponeert en plaatst zich voor kwartfinale van prestigieuze World Matchplay

In de achtste finales van het prestigieuze World Matchplay heeft onze landgenoot Dimitri Van den Bergh na een erg sterke partij de Engelsman Dave Chisnall verslagen. Dancing Dimi gooide de ene hoge score naar de andere, maar had wel moeite met de checkouts. Tot 7-7 ging het dan ook lange tijd gelijk op, maar in het slot trok een goed spelende Van den Bergh het laken uiteindelijk naar zich toe. Met veertien (!) 180’s zorgde hij ook voor een record in deze ronde van het toernooi. In de volgende ronde wacht Gerwyn Price.