Meesterlijke Antetokounmpo leidt Milwaukee Bucks naar eerste NBA-titel in 50 jaar

De Milwaukee Bucks hebben dinsdag voor het eerst in 50 jaar de titel in de NBA veroverd. Aangevoerd door hun meesterlijke Griekse forward Giannis Antetokounmpo haalden de Bucks het in de zesde wedstrijd van de NBA finals met 105-98 van de Phoenix Suns, goed voor een onoverbrugbare 4-2-stand. Zo werden de Bucks pas het vijfde team dat de best-of-seven kampioenschapsreeks won na het verliezen van de eerste twee wedstrijden.