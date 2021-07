Opnieuw drie Belgische medailles op het EK Skeeleren

De Belgische skeeleraars hebben dinsdag tijdens de Europese kampioenschappen in het Portugese Canelas drie medailles toegevoegd aan de drie die ze op de openingsdag hadden veroverd.

Met de tweede plaats op de afvallingskoers over tien kilometer tekende Jason Suttels voor de eerste ereprijs bij de senioren. De taaie Suttels had geen weerwerk tegen een ultieme aanval van Diogo Marreiros, die zich de hele race gedeisd had gehouden. De Portugees pakte zijn tweede titel.

Opnieuw pakten Fran Vanhoutte en Jorun Geerts een prijs mee. Vanhoutte trotseerde in de slotfase van de afvallingskoers over tien kilometer de tegenstand van drie Italiaanse skaters. In de jongste categorie moest Geerts op de halve afstand alleen buigen voor een andere Italiaanse, Giulia Presti, telg uit een oud skatersgeslacht.

Punten- en afvallingskoersen kenmerken zich vaak door massaal trek- en duwwerk, waartegen de jury niet altijd optreedt. Wat dat betreft is de Europese titelstrijd op de piste in Canelas geen uitzondering. Valpartijen zijn er niet zelden het gevolg van.

De kracht van de jonge Belgische ploeg ligt vooral op de langere afstanden. Bij de sprinters drong op de 500 meter geen Belgische skater door tot de finale. Ook de onmiskenbaar talentvolle Robbe Beelen niet, die uitkomt in de oudste juniorencategorie. De skater van Heverlee, een clubgenoot van de in Portugal afwezige Bart Swings, eindigde als vierde in de halve eindstrijd. Op de openingsdag had hij met Vanhoutte al brons veroverd op de mixed 500 meter, een nieuwe kleur op het Europese skatingpalet.