IJslandse media weten het zeker: “Everton-middenvelder Gylfi Sigurdsson aangehouden in zedenzaak”

Volgens IJslandse media is Everton-speler Gylfi Sigurdsson aangehouden in een zedenzaak. Maandagavond berichtten de Engelse media al dat er een 31-jarige voetballer uit de Premier League, die ook international is en gehuwd is, aangehouden was voor een zedenzaak met betrekking op minderjarigen. Om legale redenen mochten de Britse media evenwel geen naam noemen, waarna de IJslandse media de naam van Sigurdsson dan maar aan de zaak linkten.

Na de eerste berichten over de zaak op maandag, volgde al vrij snel het gerucht dat de club in kwestie Everton was. De speler zou verdacht worden van een ‘child sex offence’. Dat is een brede term die meerdere vormen van kindermisbruik omvat. De precieze beschuldigingen zijn evenwel niet bekend.

Het politiestatement stelde dat er vorige week vrijdag een man werd opgepakt in een zedenzaak, die kort nadien op borgtocht vrijgelaten werd. Maandag volgde dan ook nog een statement van Everton. De club uit Liverpool bevestigde daarin dat er een speler van het eerste elftal geschorst is vanwege een politie-onderzoek. “Everton werkt samen met de autoriteiten en zal verder geen commentaar geven op de zaak.” Hoewel de naam van de speler niet bevestigd werd, deed over het kanaal snel het gerucht de ronde dat het om Gylfi Sigurdsson zou gaan.

Puzzelstukjes

Dat werd dus niet bevestigd, maar de puzzelstukjes werden snel gelegd. Bij Everton zit er immers maar één andere 31-jarige in de kern: Fabian Delph. Alleen dateert diens laatste interland al van 2019. Daarnaast speelde Delph zaterdag ook mee in een oefenpartij tegen Blackburn Rovers, terwijl Sigurdsson ontbrak.

Net daarom ging de bal in IJsland helemaal aan het rollen. MBL, een van de grootste nieuwssites van het land, bracht immers het verhaal naar buiten nadat ze bevestiging hadden gekregen ‘uit betrouwbare bron’. Ook Visir, een andere grote krant, volgde het voorbeeld van zijn concurrent. Daarnaast melden ze dat de Deense energiedrank State Energy, waavan Sigurdsson een van de gezichten is, alles wat verband heeft met de voetballer uit de supermarkten van Hagkaup haalt.

De IJslandse bond liet ondertussen wel weten dat het nog geen bevestiging heeft dat het effectief om het uithangbord van de Ijslandse nationale ploeg gaat.