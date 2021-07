Fietsveerponten in de Maas blijven woensdag, donderdag en vrijdag uit de vaart

Het Rivierpark Maasvallei heeft dinsdag laten weten dat de fietsveerponten in de Maas woensdag, donderdag en vrijdag nog uit de vaart zullen blijven. Dat nieuws verspreidde de stad Dilsen-Stokkem dinsdag. De Vlaamse Waterweg moet de situatie eerst grondig kunnen inspecteren en veilig verklaren voordat de veerponten weer kunnen varen. Het autoveerpont tussen Meeswijk en Berg is voor langere tijd onbruikbaar. De waterrecreatie, zoals fluisterboten en kampeervlotten in Dilsen-Stokkem, blijft voorlopig gesloten.

De doorgang onder een brugje is nog beperkt. Het waterniveau zal nu ook trager zakken omdat dit via de buizen naar Negenoord West moet gaan. Het water is zeer vuil en het meegevoerde zand heeft nog enkele dagen nodig om te bezinken. Eventuele obstakels worden dan beter zichtbaar. Er liggen ook nog grote stukken vuil in het water en op de oever die eerst verwijderd moeten worden.

“De verwachting is dat er onder meer nog dode vissen en zo verder gaan opduiken. Er ligt op veel paden, het brugje, en op de aanlegsteigers ook een laag verse modder. De situatie wordt einde deze week opnieuw geëvalueerd. Natuurgebied Negenoord blijft nog een tijd gesloten en is daarom niet toegankelijk voor het publiek. De schade en het zwerfvuil in Negenoord zijn aanzienlijk. Limburgs Landschap is zelf nog volop bezig dit in kaart te brengen. De Maas heeft echt stevig huisgehouden. Vissen in het natuurgebied Negenoord is momenteel niet toegestaan. In het natuurgebied Negenoord-Kerkeweerd is vissen verboden in de waterplas Negenoord West en Oost en in de Oude Maas,” aldus de stad Dilsen-Stokkem.