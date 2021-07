Na-Tourcriterium Roeselare: Teuns en Philipsen beslissen weldra over Vuelta-deelname

In de week na de Tour staan traditioneel tal van na-tourcriteria op het programma. Alleen is dat dit jaar door de coronapandemie wel anders. Zo is Roeselare één van de weinigen die wel organiseert. Het mocht dan ook enkele mooie namen die de afgelopen Tour kleurden verwelkomen. Zo stonden onder meer Jasper Philipsen, Tim Merlier, Dylan Teuns en Mark Cavendish aan de start in Roeselare.

Tim Merlier (Alpecin-Fenix): “Volgend jaar beter doen in de Tour”

Tim Merlier kneep tijdens de uitgeregende 9e etappe van de Tour, tussen Cluses en Tignes, de remmen dicht. De voormalige Belgische kampioen was ziek en verliet de Ronde van Frankrijk. Dit wel met een ritzege op zak en dat bij zijn eerste deelname aan de Tour. In de derde etappe liet Merlier in Pontivy immers het hele pak achter zich.

“Ik ben uitgeziekt”, vertelde de sprinter. “Volgend jaar wil ik beter doen in de Ronde van Frankrijk. Het begon er nochtans zeer goed. In de derde etappe pak ik de zege. Ik had echter zo graag Parijs gehaald en daar eens gesprint voor de zege. Het heeft niet mogen zijn. Ik kon niet verder. Ik heb na mijn opgave gerust. Pas sinds een week voer ik de trainingsintensiteit weer op. Rustig opbouwen noemt zoiets. Ikzelf zie me hervatten in de GP Scherens in Leuven. Er zullen daarna nog een pak eendagskoersen op mijn programma staan”, verduidelijkt Tim Merlier.

© EPA-EFE

In Leuven denderen de renners deels over WK-wegen. “Een WK-selectie zal er wel niet inzitten voor mij. Misschien moet ik me wel eens laten gelden in de GP Scherens om dan een selectie af te dwingen?”, lacht Merlier. “Ik kijk nu uit naar wat er nog komt. Eerst eens genieten van de aandacht die we krijgen in het na-Tourcriterium van Roeselare en dan weer volop koersen.”

Mark Cavendish (Deceuninck - Quick-Step): “Nog niet over toekomst gesproken”

Het record van Eddy Merckx breken, lukte niet niet, maar met zijn vier etappes, evenaarde hij het alvast wel. Tien jaar na zijn laatste pakte Mark Cavendish ook nog eens de groene trui in de Tour. ‘Cav’ werd dinsdag als een halfgod ontvangen op het na-Tourcriterium van Roeselare en liet het hem allemaal bijzonder welgevallen.

“Wij hadden na de aankomst in Parijs een klein feestje. Je kan in deze coronatijden toch niets groots plannen of doen. Maar iedereen van de ploeg was wel aanwezig. Wij hadden dus een ‘bubbelfuifje’ waarin we nog eens hebben nagekaart over onze Tour de France”, stelde Mark Cavendish voor de start van het na-Tourcriterium in Roeselare.

© VDB

“Het waren lastige drie weken, maar achteraf mogen wij toch best tevreden zijn over hetgeen we als ploeg bereikt hebben. Ik ga nu wat tijd vrijmaken voor mijn gezin. Mijn vrouw en kinderen heb ik toch gemist. En ik wil ook wat recupereren na een zware Tour. Die zit toch nog in de benen.”

Roeselare is het enige na-Tourcriterium deze week in België. “Ik ken Roeselare, ik reed hier ook de GP Jean-Pierre Monseré. Het is tevens de plaats waar ‘big boss’ Patrick Lefevere woont. Dat ik hem een goeie whisky zou geven in Parijs om met hem mijn contract te bespreken? Ik zag hem nog niet. Ik ben net terug uit Parijs. Er is dus nog niet over mijn toekomst binnen het team gesproken. Ik wil vandaag genieten. Koersen in België is altijd speciaal. Vandaag zal dat niet anders zijn. Hier leeft het wielrennen als nergens anders. Er zijn hier vandaag een pak sprinters. Ik mag nu niet dezelfde tactische fout maken als in Parijs. Misschien moet ik vandaag maar eens werken voor Tim Declercq, zodat die kan winnen? Zeker voor alle inspanningen die hij voor mij deed op weg naar Parijs. We zien wel. Wie ik als favoriet voor de eindzege zie in de wegrit van de Olympische Spelen? Doe maar Remco Evenepoel. Dat is mijn teamgenoot. Maar eerst ga ik genieten in Roeselare.”

Jasper Philipsen (Alpecin-Fenxi): “Wrang gevoel, want die ene zege ontbreekt”

Jasper Philipsen (Alpecin-Fenix) grossierde de voorbije weken in de Tour in ereplaatsen, maar een ritzege als kers op de taart ontbrak. Toch kon hij terugblikken op een schitterende Tour de France. Hij startte in Roeselare in het iconische retrotruitje waarmee de ploeg ook de eerste etappe in Brest afwerkte.

“Ik vind het een heel mooi truitje. Ik ben blij dat we dit iconische shirt in het criterium mogen showen. Wij hebben met de ploeg een schitterende Tour afgewerkt. We behaalden met Mathieu van der Poel de gele trui. Ikzelf pakte een pak podiumplaatsen. Toch zit ik wat met een wrang gevoel. Ik ontbreek net die ene zege. Het zou mooi geweest zijn eens te kunnen winnen in de Tour, maar het was altijd net niet. Maar daar zitten natuurlijk ook de beste sprinters bijeen. Op de Champs-Elysées was het bijna prijs. Ik botste toen op een beresterke Wout van Aert. Straf dat die nog zo’n sprint in de benen had na zo’n schitterende tijdrit daags daarvoor”, vertelde Jasper Philipsen.

© Jered Gruber

Traditioneel zijn er de etentjes met de ploeg na de finish in Parijs. Voor Alpecin-Fenix was het een eerste keer. “Wij hebben daarom niet harder gefeest dan de anderen hoor”, lacht Philipsen. “Wij hadden een etentje. Daarna werd er wat gedronken. Sommigen, waarvan ik geen namen wil zeggen, zijn dan nog eens wat verder doorgegaan in Parijs. Bij mij moet de echte vermoeidheid nog komen, vrees ik. Het was mijn tweede Tour. Ik vertrek morgen/woensdag naar Tenerife. Eerst om wat te ontspannen, daarna om terug conditie op te bouwen. Wellicht richting Vuelta, maar dat is nog niet helemaal zeker.”

Dylan Teuns (Bahrein-Victorious): “Beslissing over Vuelta-deelname valt eerstdaags”

De 29-jarige Dylan Teuns werd met zijn zeventiende plaats in het algemeen klassement de beste Belg in de Tour. Daarnaast won hij ook de achtste rit.

“Na de podiumceremonie zondagavond hebben we in Parijs een lekker etentje gehad met de hele ploeg om onze goede Tour op die manier af te sluiten. Ik schenk eerlijk gezegd niet zoveel aandacht aan dat statuut van ‘beste Belg’. Top 20 is dan weer wel mooi meegenomen. Spijtig genoeg kende ik tijdens de rit op de Mont Ventoux een mindere dag. Ik werd daar gepakt door de hitte en kon niet in mijn ritme komen. Kan ik daar meespelen met de rest, dan had ik misschien kort bij de top 10 kunnen finishen in het eindklassement. Maar de ritzege op Le Grand-Bornand pakken ze me al niet meer af”, vertelde Dylan Teuns dinsdag in Roeselare.

© BELGA

Teuns pakte op La Planche des Belles Filles in 2019 zijn eerste Tourzege. Was die mooier dan deze op Le Grand-Bornand? “Die eerste is misschien wel altijd de mooiste. Ik ben trouwens ook de enige renner die wint op de Super Planche des Belles Filles. Dat is toch ook iets speciaals. Ik zet deze etappezege net boven die op Le Grand-Bornand, al is het verschil zeer miniem. Die laatste was ook wel mooi. Ik zette daar enkele grote mannen opzij. Nu kunnen we eindelijk nog eens een criterium rijden. Spijtig genoeg is er maar eentje en dat is Roeselare. De kans dat ik de Ronde van Spanje ga rijden is groot. Die beslissing zal wel eerstdaags vallen. Wij moeten het nog eens bekijken met de ploeg. Rijd ik de Vuelta niet, dan zal het wellicht de Ronde van Polen worden.”

Tim Declercq (Deceuninck - Quick-Step): “Ferm afgezien na mijn val”

Tim Declercq (Deceuninck - Quick-Step) finishte zondag als rode lantaarn op 5u01:09 van geletruidrager Tadej Pogacar. In ver vervlogen tijden leverde die laatste plaats van het klassement in de Tour de France een pak contracten op voor de na-Tourcriteriums. Spijtig genoeg is Roeselare in ons land, en bij uitbreiding in de ganse Benelux, het enige na-Tourcriterium.

Tim Declercq had geen rood lantaarntje aan het zadel hangen, zoals dat soms wel eens gedaan wordt, maar zette voor de gelegenheid wel een rode bril op. Voor Declercq zag het er even heel slecht uit toen hij zwaar ten val kwam, maar ondanks alles haalde hij toch Parijs. “Die rode lantaarn was maar een bijkomstigheid. Het belangrijkste doel was Parijs halen, met Mark Cavendish in de groene trui. En daar zijn we netjes in geslaagd. Het zijn drie lange weken geworden, maar dat ben ik al wel gewoon geworden. Het geloof in die groene trui is echter maar gaandeweg gegroeid. Wij wilden eerst met ‘Cav’ een ritzege boeken. We mengden ons wel in de tussensprinten. En dan sloeg de motor van Cavendish echt goed aan en pakte hij de ene zege na de andere. Bijgevolg ook een pak punten voor het groen en meteen wisten wij wat ons te doen stond”, gaf Tim ‘El Tractor’ Declercq mee.

© BELGA

Mark Cavendish werd door zijn teamgenoten perfect omringd om over de bergen te geraken. “Het was wel niet simpel om steeds onder de tijdslimiet binnen te komen. Het lukte de ene keer al wat beter dan de andere keer, maar we slaagden toch in onze missie. De rit met de val zelf, in de dertiende etappe, was voor mij een heel pijnlijk punt. Ik heb toen echt afgezien. Het scheelde niet veel of ik moest daar de Tour verlaten. Ik knalde tegen 65 kilometer per uur tegen een paaltje aan. Dat doe je niet ongeschonden. In de Ronde van Frankrijk is er ook niet te veel tijd om te recupereren. Iedere percent die je daar mist, voel je. Ik moest vandaag slechts 15 kilometer rijden om in Roeselare te geraken. Het zal leuk zijn om mijn fans nog eens te zien. Ik ga vanaf morgen/woensdag wat rust nemen en genieten van de tijd met vrouw en kind.”