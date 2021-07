De zware overstromingen hebben vooral een golf van solidariteit op gang gebracht, maar sommigen maken misbruik van de situatie om te stelen of te plunderen. In Esneux, in de provincie Luik, heeft de burgemeester de hulp gevraagd van het leger om de straten te beveiligen. In afwachting van een antwoord schakelt ze een privéfirma in.