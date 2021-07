Dylan Groenewegen emotioneel na deugddoende overwinning: “Wielrennen was lange tijd geen prioriteit”

De Nederlander Dylan Groenewegen (Jumbo-Visma) heeft dinsdag in Héron zijn eerste succes geboekt sinds februari 2020 door de eerste rit van de Ronde van Wallonië (2.Pro) op zijn naam te schrijven. De Nederlander klautert zo stilaan uit het dal na zijn schorsing van 9 maanden na de zware valpartij in de Ronde van Polen, waarbij hij Fabio Jakobsen in de dranghekken katapulteerde.

“Ik ben heel gelukkig om eindelijk nog eens van de overwinning te proeven”, gaf een duidelijk geëmotioneerde Groenewegen na afloop te kennen. De etappewinst leverde hem meteen ook de leiderstrui op. In de sprint klopte hij de Fransman Hugo Hofstetter (Israel Start Up Nation) en Gianni Vermeersch (Alpecin-Fenix).

“Winnen is altijd fijn, maar dit is nog iets helemaal anders. Wielrennen was een tijd lang geen prioriteit voor mij, mijn kindje was ook ziek en lag in het ziekenhuis. Verder verloor ik ook mijn grootvader. Vandaag gaat het beter, het team leverde uitstekend werk vandaag.”

De Ronde van Wallonië is een vijfdaagse rittenkoers. De etappe van woensdag zou normaal gereden worden tussen Verviers en Herve, maar werd omwille van de zware overstromingen van vorige week verplaatst naar het circuit van Zolder, nadat ze zelfs in eerste instantie afgelast werd. Daar zullen de renners dertig ronden van vier kilometer afleggen, goed voor een totaal van 120 kilometer. Vorig jaar schreef de Fransman Arnaud Démare (Groupama-FDJ) de meerdaagse wielerwedstrijd nog op zijn naam.

