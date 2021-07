Jacht op perfecte foto wordt influencer Sofia (32) fataal

Dat influencers soms de grenzen opzoeken voor een perfect Instagramplaatje, is niks nieuws. Maar helaas had het deze keer een dodelijke afloop. De 32-jarige Sofia Cheung, een influencer uit Hong Kong, is overleden na het maken van een foto aan de rand van een waterval.

Cheung was afgelopen zaterdag met vrienden naar natuurpark Ha Pak Lai gegaan. De vrouw wilde graag een foto bij de rand van een waterval, maar gleed uit en viel zeker vijf meter naar beneden. De hulpdiensten waren snel ter plekke, maar konden niks meer betekenen voor de influencer.

Gevaarlijke capriolen

De vrouw, met 36.800 volgers op Instagram, haalde vaker gevaarlijke capriolen uit. Haar account staat vol met avontuurlijke foto’s waarop Cheung aan rotsen hing, bergen beklom en op klifranden stond. Ironisch genoeg was haar levensmotto: “Life should be fun not dumb”.