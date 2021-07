Anthony Joshua staat in september tegenover Oekraïner Usyk in Tottenham Stadium in Londen

© Pool via REUTERS

De Brit Anthony Joshua zal zijn WBA-, IBF- en WBO-wereldtitels bij de zwaargewichten verdedigen tegen de Oekraïner Oleksandr Usyk op 25 september in Tottenham Stadium in Londen. Dat kondigde Joshua dinsdag zelf aan.

“Ik ga alles op het spel zetten. Het is tijd dat ik mijn kroon verdedig”, klinkt het bij Joshua.

Beide boksers werden olympisch kampioen in Londen in 2012, Joshua bij de superzwaargewichten en Usyk bij de zwaargewichten.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Joshua zou oorspronkelijk in augustus zijn landgenoot Tyson Fury bekampen in Saoedi-Arabië voor een enorm lucratief gevecht. Maar een arbitragecommissie dwong Fury, de huidige WBC-wereldkampioen, om wegens contractuele redenen opnieuw te boksen tegen de Amerikaan Deontay Wilder. Dat duel vindt op 9 oktober in Las Vegas plaats.