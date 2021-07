Hartverwarmend: brandweer bevrijdt hond die vijf dagen lang vastzit tussen betonnen muren

Het was een opluchting van jewelste voor Connie Frick uit de Amerikaanse staat Cincinnati. Na vijf bange dagen kon ze zondag eindelijk haar viervoeter Gertie terug in de armen sluiten. Het dier zat die hele tijd vast tussen twee betonnen muren na een onfortuinlijke val, tot de lokale brandweer een reddingsoperatie op poten zette.

Het baasje had in de buurt al posters opgehangen om haar hond terug te vinden, zonder resultaat. Maar toen een buurtbewoner geblaf hoorde achter een muur van zijn garage, kwam er schot in de zaak. De brandweer kwam meteen ter plaatse om een gat te maken met een sloophamer. Amper een tiental minuten later was de viervoeter bevrijd.

“Het was geweldig om haar staartje terug te zien kwispelen”, vertelde Frick na het weerzien. De viervoeter liep geen verwondingen op door haar val, maar oogde wel erg moe.

