Zuid-Afrikaanse bondscoach vreest voor hartproblemen bij voetballers door isolatie tijdens voorbereiding

De bondscoach van het Zuid-Afrikaanse voetbalteam vreest voor zware hartproblemen bij zijn spelers op de Spelen in Tokio, zoals is voorgevallen bij Christian Eriksen op het EK. De reden daarvoor is volgens hem de isolatie tijdens de voorbereiding.

De Zuid-Afrikanen beginnen donderdag aan hun olympisch toernooi tegen Japan, maar ze zijn verontrust door de gevolgen van de drie positieve coronatests van twee spelers en een videoanalist bij aankomst in het olympisch dorp. Daardoor werden de 21 delegatieleden maandag is isolatie gezet, waardoor ze niet konden trainen. Er is dus minder tijd om te acclimatiseren aan de temperatuur en vochtigheid in Tokio en dat zou zijn spelers in gevaar brengen, meent bondscoach David Notoane.

“We moeten hopen en bidden dat hartstilstanden zoals bij Eriksen niet bij onze spelers voorvallen. Intussen zijn ze al een tijdje inactief”, verklaarde de bondscoach dinsdagavond.

De Zuid-Afrikanen mogen donderdag tegen Japan spelen, mits ze zes uur voor de aftrap een negatieve testuitslag kunnen voorleggen. Notoane zei dinsdag dat hij zeventien spelers ter beschikking had.