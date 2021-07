Riemst

In samenwerking met het gemeentebestuur en het Rode Kruis Riemst organiseert Kringloopwinkel Reset een grote solidariteitsactie voor de slachtoffers van de watersnood in Voeren. Nog tot en met zaterdag 25 juli kunnen inwoners - dagelijks van 14 tot 17 uur - bruikbare goederen binnenbrengen in ontmoetingscentrum ’t Paenhuys.