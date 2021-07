Buffalo’s rekenen niet meer op Roman Yaremchuk: Gentse topschutter ontbreekt op Europese ‘squad list”

Donderdagavond treedt AA Gent voor het eerst aan in de UEFA Conference League. Hiervoor moest coach Hein Vanhaezebrouck ook een heuse ‘squad list’ opstellen waaruit hij kan putten voor de eerstvolgende duels tegen het Noorse Valerenga.

De Gentse coach hakte finaal enkele opvallende knopen door. Zo ontbreekt de naam van Roman Yaremchuk op de Gentse spelerslijst: de topschutter van de Buffalo’s die furore maakte tijdens het EK met Oekraïne keert woensdag pas terug uit vakantie en zal in geen geval in aanmerking komen voor een selectie.

Ook Milad Mohammadi - in beeld bij meerdere buitenlandse clubs - ontbreekt op deze lijst, net als Alexandre De Bruyn die vorig seizoen lange tijd out was na een kruisbandletsel. Sinan Bolat maakt ten slotte wel gewoon deel uit van de ruime Gentse selectie nadat hij de voorbije weken amper in actie kwam tijdens de voorbereiding van de Buffalo’s. Op uitzondering van doelman Fortin (19) maken alle Gentse aanwinsten ook netjes deel uit van deze 25-koppige namenlijst.(ssg)