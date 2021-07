Eerste rit Ronde van Wallonië is prooi voor Dylan Groenewegen, die voor het eerst wint sinds schorsing

Dylan Groenewegen (Team Jumbo-Visma) heeft de eerste rit in de Ronde van Wallonië gewonnen. Hij haalde het na 185,7 kilometer tussen Genappe en Héron in een massaspurt voor Hugo Hofstetter (Israel Start-Up Nation) en Gianni Vermeersch (Alpecin-Fenix) Voor de Nederlander is het zijn eerste zege na zijn schorsing van negen maanden als gevolg van de valpartij met Fabio Jakobsen in de Ronde van Polen. Logischerwijs is Groenewegen ook de eerste leider.